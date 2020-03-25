Донецкая фильтровальная станция приостановила работу
Из-за того, что нет гарантии безопасности доставки сотрудников на работу, донецкая фильтровальная станция (ДФС) приостанавливает работу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».
- Сегодня Донецкая фильтровальная остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников, - говорится в сообщении. - Полностью подача воды будет прекращена в село Васильевка.
А в Донецк подача воды будет сокращена на 30 процентов в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районы.
Донецкая фильтровальная станция находится на линии соприкосновения и обеспечивает водой обе стороны. За время вооруженного конфликта в Донбассе предприятие неоднократно попадало под обстрелы с украинской стороны, под украинский огонь попадали и сотрудники ДФС по пути на работу.
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