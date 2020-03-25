2020-03-25T22:04:28+03:00
Политика

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу

Об этом сообщили на предприятии «Вода Донбасса»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Предприятие неоднократно попадало под украинские обстрелы. Фото: v-variant.com.uaПредприятие неоднократно попадало под украинские обстрелы. Фото: v-variant.com.ua
Изменить размер текста:

Из-за того, что нет гарантии безопасности доставки сотрудников на работу, донецкая фильтровальная станция (ДФС) приостанавливает работу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».

- Сегодня Донецкая фильтровальная остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки сотрудников, - говорится в сообщении. - Полностью подача воды будет прекращена в село Васильевка.

А в Донецк подача воды будет сокращена на 30 процентов в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районы.

Донецкая фильтровальная станция находится на линии соприкосновения и обеспечивает водой обе стороны. За время вооруженного конфликта в Донбассе предприятие неоднократно попадало под обстрелы с украинской стороны, под украинский огонь попадали и сотрудники ДФС по пути на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сеют панику!» В ЛНР ищут тех, кто распространяет в соцсетях лживую информацию

В Республике всерьез взялись за борьбу с фейками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ ждет «голодный бунт»: В армии из-за коронавируса перебои с поставкой продовольствия
Остановка ДФС не повлияет на водоснабжение Донецка
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: «Тотального карантина пока нет»
Слухам вопреки: В Донецке 67-летняя женщина не умерла от пневмонии
В ДНР за неделю родилось 159 малышей
Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко
Тотальный диктант в ДНР 2020: Стала известна новая дата проведения акции
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу
В Луганске провели предпоказ первого в Республике модерн-балета
«Сеют панику!» В ЛНР ищут тех, кто распространяет в соцсетях лживую информацию
Прибывшие из России в ДНР жители будут проходить двухнедельную домашнюю самоизоляцию
«Все говорят об эпидемии коронавируса, мы воем о другом»: Донецкий приют ПИФ нуждается в экстренной помощи
При попытке продажи оружия задержаны три солдата ВСУ
Из-за коронавируса в Мариуполе детские площадки закрывают на карантин
Коронавирус не помешает достойно провести мероприятия Года Великой Победы
Как введенный в незалежной карантин стал поводом для верхушки ВСУ подзаработать
«Как нам выжить!» Предприниматели подконтрольного Киеву Краматорска против закрытия рынков
Три города в подконтрольном Киеву Донбассе сначала отказались от советских названий, а теперь и от общественного транспорта
17 прибывших в ЛНР из Индии туристов-луганчан поместили на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения Covid-19
Погода в Донецке на день: 25 марта воздух прогреется до +8 градусов