«Сеют панику!» В ЛНР ищут тех, кто распространяет в соцсетях лживую информацию

25 Март 2020 2020-03-25T20:59:45+03:00

Каждый день в интернете появляются ужастики о коронавирусе в республиках Донбасса. Фото: vk.com/lugansk_city

В Республике всерьез взялись за борьбу с фейками

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В последний месяц на республики Донбасса буквально ежедневно обрушивается шквал фейков. Большинство из них «ваяют» украинские специалисты по психологическим операциям. А потом подхватывают интернет-ресурсы в ДНР и ЛНР. Поэтому в республиках сейчас предпринимают усиленные меры для борьбы с распространением недостоверной информации, особенно в отношении коронавируса.

Так, Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР мониторит все СМИ и интернет-ресурсы. Выявляет информацию, сеющую панику и провоцирующую общественное беспокойство среди жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

К нарушителям будут применяться самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к информационным ресурсам и лишения лицензий Минкомсвязи ЛНР. Также с целью эффективного реагирования на каждый случай распространения лживой информации будут незамедлительно подключаться правоохранительные органы и Генеральная прокуратура ЛНР.

Кстати, в Минкомсвязи предупредили жителей, что мошенники используют ситуацию с COVID-19 для сбора персональных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU