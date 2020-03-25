«Сеют панику!» В ЛНР ищут тех, кто распространяет в соцсетях лживую информацию
В последний месяц на республики Донбасса буквально ежедневно обрушивается шквал фейков. Большинство из них «ваяют» украинские специалисты по психологическим операциям. А потом подхватывают интернет-ресурсы в ДНР и ЛНР. Поэтому в республиках сейчас предпринимают усиленные меры для борьбы с распространением недостоверной информации, особенно в отношении коронавируса.
Так, Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР мониторит все СМИ и интернет-ресурсы. Выявляет информацию, сеющую панику и провоцирующую общественное беспокойство среди жителей. Об этом сообщили в ведомстве.
К нарушителям будут применяться самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к информационным ресурсам и лишения лицензий Минкомсвязи ЛНР. Также с целью эффективного реагирования на каждый случай распространения лживой информации будут незамедлительно подключаться правоохранительные органы и Генеральная прокуратура ЛНР.
Кстати, в Минкомсвязи предупредили жителей, что мошенники используют ситуацию с COVID-19 для сбора персональных данных.
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ИСТОЧНИК KP.RU