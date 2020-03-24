Как мошенники используют ситуацию с коронавирусом для сбора персональных данных о жителях Донбасса

24 Март 2020 2020-03-24T19:19:44+03:00

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Жители Донбасса могут пострадать от действий мошенников в большей степени, чем от коварной инфекции. Сейчас проходимцы, используя ситуацию всеобщего психоза из-за коронавируса, активно собирают персональные данные жителей Донбасса, а их электронные устройства заражают компьютерными вирусами. Об этой опасности предупредили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

- Основной целью кибермошенников является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты и другое). Аферисты рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболеваний, распространяют фейковую информацию, - говорится в сообщении ведомства. – А украденные данные используют для создания и пополнения баз спамеров и вирусного заражения устройств.

В связи с этим Минкомсвязи ЛНР рекомендует жителям:

- доверять только надежным источникам информации - данным органов власти и лицензированным СМИ;

- не верить слухам, которые поступили из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS;

- не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. Такие файлы могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения;

- перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедиться в подлинности ресурса. Обратить внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, ресурс принадлежит мошенникам.

- Стараюсь перепроверять каждую новость, - говорит дончанка Елена Комарова. – Действительно, появилось много фейков. А к разным «завлекухам» у меня уже давно стойкий иммунитет. Думаю, что дончанам и луганчанам надо просто еще раз вспомнить, что они на войне уже шесть лет, и не поддаваться общемировой панике.

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ИСТОЧНИК KP.RU