«Будьте благоразумными!» В ДНР опровергли фейки о 50-процентном росте пенсий и зарплат бюджетников

24 Март 2020 2020-03-24T13:06:14+03:00

Донецким пенсионерам в январе значительно прибавали пенсии, а следующее повышение будет в 2021 году Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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С началом пандемии коронавируса украинские специалисты по психологическим операциям словно с цепи сорвались. Они чуть ли не ежедневно выдумывают различные фейки о жизни в республиках Донбасса. Очередное творение - псевдоуказы Главы ДНР от 22 марта о 50-процентном росте пенсий и зарплат бюджетников с 6 апреля, появившиеся в соцсетях и на украинских интернет-ресурсах.

В Министерстве труда и социальной политики ДНР опровергли эти «документы» и попросили жителей не поддаваться на провокации и быть благоразумными.

- «Указы» носят фейковый характер, а вся указанная в них информация не соответствует действительности, - говорится в заявлении ведомства. - Ознакомиться со всеми актуальными изменениями в законодательстве можно на официальных информационных источниках Республики.

В частности, пенсионеры всегда могут обратиться с проблемными вопросами по телефонам «горячей линии» Пенсионного фонда ДНР: (062) 300-25-76, (071) 303-57-48, либо в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

- Я сразу не поверила в эти указы, - говорит пожилая дончанка Валентина Зимина. – Пенсии нам подняли в январе. И уже объявлено, что следующее повышение будет в 2021 году. А в 2022-м нам будут платить такие же пенсии, как в Ростове.

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ИСТОЧНИК KP.RU