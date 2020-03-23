Пенсии на дом, доставка посылок и оформление талонов: Как работает почта в ДНР

В связи с угрозой завоза и распространения в Республике коронавируса многие организации предпринимают усиленные меры безопасности, отменены все культурно-досуговые мероприятия, школы и университеты ушли на карантин (переплывший в каникулы). В это нелегкое время многие поддаются панике, верят распространяемым слухам и домыслам вместо того, чтобы доверять проверенным источникам в прессе и официальным сайтам организаций.

В частности, сейчас людей беспокоит вопрос о работе рынков, почты, автовокзалов и других объектов во время режима повышенной готовности. «Комсомолка» уже писала, что, несмотря на дезинформацию о закрытии рынков, они продолжают работать. Теперь о почтовых услугах. Мы обратились в государственное предприятие «Почта Донбасса» и выяснили, как сейчас обстоят дела в этом направлении.

- Почта работает в штатном режиме, доставляем посылки из России, товары с сайта «Алиэкспресс». По-прежнему доставляем пенсии на дом, - говорит представитель «Почты Донбасса». - Мы заботимся о безопасности наших клиентов и сотрудников. Безусловно, у нас существует температурный лист, мы ввели его еще пару недель назад, до распоряжения. Мы понимали, что дело серьезное.

- Подробнее по посылкам. Они доставляются из России и других стран в штатном режиме?

- Абсолютно. Раз в неделю мы забираем этот объем с границы, привозим, сортируем и развозим по Республике. Задержек нет, все происходит по графику.

- Товары из Китая с сайта «Алиэкспресс» тоже продолжают доставлять?

- Да. Мы не раз писали, что на посылках вирусы не задерживаются – это невозможно. Они не переживут сроки доставки. Из Китая товары доставляются долго.

- Насколько знаем - несколько недель они идут. С Луганской Народной Республикой тоже есть почтовый обмен?

- Да. Соответственно – и он не приостанавливался.

- Почтальоны доставляют пенсии на дом?

- Все согласно графику – с 4 по 25 число месяца. Пенсии и пособия разносятся на дом всем, кто их ждет. Мы работаем в штатном режиме. Для нас ничего не поменялось. Посылки доставим, пенсии и пособия принесем. Мы всегда напоминаем людям, что у нас есть и курьерская доставка посылок на дом. Можно оформить адресную доставку в назначенное место.

- Талоны на подачу документов на республиканский и российский паспорта в прежнем режиме выдают в отделения почтовой связи?

- В отделениях оформление талонов не прекращается. Также можно оформить этот талон на сайте. Для этого нужно заполнить все поля и прикрепить сканы документов.

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