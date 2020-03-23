Будут ли закрываться рынки в ДНР из-за угрозы коронавируса

В выходные дни на рынках Республики заговорили о возможном закрытии с понедельника. Жители слегка запаниковали и начали запасаться продуктами.

- Продавщица в мясном отделе сказала, что сейчас обсуждается вопрос закрытия рынков на этой неделе, - говорит дончанка Татьяна. – Люди из-за распространения этой информации загружали пакеты нужным и не сильно необходимым на случай закрытия. На администрации – никаких объявлений нет.

Первым делом посчитал нужным зайти на официальный сайт государственного предприятия «Рынки Донбасса». Черным по белому (большими буквами) написано, что рынки работают в штатном режиме, а информация о прекращении их деятельности является недостоверной. Публикация от 19 марта. Вдруг что-то изменилось? На этот случай решил поехать к руководству предприятия.

На входе в администрацию «Рынки Донбасса» прохожу температурный скрининг – все в порядке. В кабинете меня встречает первый заместитель директора госпредприятия Алексей Логвинов.

- В выходные дни на рынках были разговоры, что с понедельника возможно их закрытие. Если не с понедельника, то в ближайшие дни так точно. Какая ситуация на данный момент на самом деле?

- 19 марта мы давали объявление на сайте. Ситуация не изменялась. Рынки работают в штатном режиме до особого распоряжения Правительства Республики. Никакой другой информацией, конкретизирующей закрытие рынков, мы не располагаем.

- Предприняты дополнительные меры безопасности в сложившейся ситуации?

- Меры по предотвращению распространения коронавируса на рынках приняты. Администрации с ними ознакомлены. Дезинфекция рабочих мест, предотвращение скопления людей в администрациях, влажные уборки, средства индивидуальной защиты – маски и антисептики, все как везде.

- Как часто проводится дезинфекция?

- Согласно графику. Уборка отхожих мест. До рабочего дня, в течение перерыва и после рабочего дня – влажная уборка администраций рынков.

Первый заместитель директора госпредприятия «Рынки Донбасса» Алексей Логинов рассказал о ситуации. Фото: Личный архив Алексея Логвинова

- Вопрос закрытия в принципе обсуждается?

- Мы разговариваем о таких вещах только после постановлений.

- Сейчас у вас было совещание с директорами рынков? Там об этом не говорили?

- Абсолютно нет. Это не директора рынков, а начальники отделов нашего предприятия. Была плановая пятиминутка.

- По поставкам. Нет проблем с дефицитом продовольствия?

- Никаких вопросов и жалоб со стороны предпринимателей в администрации рынков не возникало. Соответственно – с этим проблем нет.

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