У двух жительниц Донецка, вернувшихся из Италии, подозревают коронавирус

Больше всего опасений у медиков по поводу коронавирусной инфекции Covid-2019 вызывают две туристки из Италии. Одна вернулась из Рима, а другая – из Милана.

СИМПТОМЫ МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ ТОЛЬКО НА 14-Й ДЕНЬ

Первая туристка позвонила на горячую линию Министерства здравоохранения ДНР и сообщила, что после турне у нее внезапно поднялась температура тела до 37,5 градусов. Женщину госпитализировали в одну из инфекционных больниц Донецка.

- Утром у дончанки температура была нормальной, есть небольшой насморк и кашель. Очень похоже на обычную респираторную инфекцию, - сообщили «КП» врачи-инфекционисты.

Второй туристке семья сняла отдельную однокомнатную квартиру в Донецке и полностью снабдила ее продуктами питания и средствами личной гигиены. Теперь девушка дважды в день звонит своему участковому врачу и сообщает, какая у нее температура.

- У нас две прибывшие из Италии женщины, которые могут быть потенциально инфицированными Covid-2019. Приняли решение, что лучше взять их на карантин на две недели, чем рисковать возможностью распространения новой инфекции по всей Республике, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Ольга Николаевна рассказала, что ситуацию с Covid-2019 в Республике удается держать под контролемФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На текущий момент на домашнем карантине еще четверо жителей ДНР вернувшихся, из Польши, Венгрии, России и Украины.

- Первый тест на коронавирусную инфекцию у дончан, вернувшихся из-за границы, дал отрицательный результат. Они все заехали в Республику с повышенной температурой. На сегодня они никуда не выходят – их регулярно посещает участковый врач, и жители сами дважды в день передают по телефону показатели температуры своего тела. Сейчас у всех четверых как таковых жалоб на здоровье нет. Но медицинское наблюдение за ними продолжается. Первые симптомы напасти могут проявиться только на 14-й день, - рассказала Ольга Долгошапко.

8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

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В Донецке 8-летнюю девочку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Она с повышенной температурой тела вернулась из России вместе со своей мамой. Маленькую дончанку положили в больницу, чтобы убедиться, что у нее нет коронавирусной инфекции. С ее мамой все в порядке.

- У ребенка, скорее всего, бронхит. Девочку госпитализировали в один из медцентров. Рядом с ней находится ее мама, - сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что туристку из Китая, которую госпитализировали в инфекционное отделение в Горловке по подозрению в коронавирусной инфекции 9 марта, уже выписали. Повторные тесты на Covid-2019 показали отрицательный рузультат. Женщина два года работала в Китае и прилетела из Пекина в Москву. В аэропорту «Шереметьево» у нее температура тела была нормальной. Там же она прошла первый тест на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат. Из Москвы она ехала автобусом до границы с Луганской Республикой, Там сотрудники Роспотребнадзора померили ей температуру. Выяснилось, что у нее температура – 37,2 градуса.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

На текущий момент случаев заболеваний новой напастью на территории Республики не зарегистрировано. В Министерстве здравоохранения рассказали, что для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией надо соблюдать такие меры предосторожности:

- избегайте контактов с люди, у которых симптомы пневмонии или ОРВИ;

- не трогайте лицо руками;

- избегайте контактов с животными;

- после посещения мест массового скопления людей, тщательно мойте руки с мылом;

- не посещайте культурно-массовые мероприятия.

При обнаружении первых признаков коронавирусной инфекции как можно скорее обращайтесь к врачу или звоните по номерам «горячей линии»: (062)303-27-72; 071-099-72-77; 277.

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