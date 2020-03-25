Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: «Тотального карантина пока нет»
На текущий момент в ДНР нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
- На дому в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением - 80. За последние сутки в стационары госпитализированы 7 человек, из них 1 ребенок. У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - рассказала Ольга Николаевна.
ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. В Республике с десяток специально подготовленных инфекционных отделений. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.
В Республике работает горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.
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ИСТОЧНИК KP.RU