«Как нам выжить!» Предприниматели подконтрольного Киеву Краматорска против закрытия рынков

25 Март 2020 2020-03-25T16:14:25+03:00

Жителям Донбасса не так страшна инфекция, как меры властей по борьбе с ней. Фото: ТК «Донбасс»

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С 23 марта в подконтрольной Киеву Донецкой области была приостановлена работа большинства рынков. А с сегодняшнего дня, 25 марта, в регионе будут закрыты все оставшиеся 73 рынка. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции! Такое решение властей совсем не обрадовало рыночных торговцев. В Краматорске они собрались под зданием городского совета.

Предприниматели объявили бойкот – протестуют против закрытия рынков. Из-за карантина они остались без работы и вынуждены увольнять наемных работников.

- У меня муж туберкулезник, какая у него пенсия? 1200 гривен. Мама онкобольная. Закрыли точку. Я работала одна. А сейчас не знаю, что мне делать, – поделилась Майя Боевская.

- Нам отменили единый соцвзнос для предпринимателей. Но за своих наемных работников я должна каждый месяц, будучи на карантине, платить по 5 тысяч гривен. Плюс налог мой. Дохода я не имею. У меня двое детей. И неизвестно, сколько мне надо прожить, – говорит Ирина Селюта.

Торговцы третий день подряд ходят к горсовету, но ничего не добились от властей.

Кстати, на территории ДНР рынки продолжают работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU