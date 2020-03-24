2020-03-24T10:26:11+03:00
Политика

Киев объявил на подконтрольной территории Донецкой области режим чрезвычайной ситуации

В городах закрыты рынки, ограничено движение общественного транспорта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Контролировать общение людей и гигиену на рынках практически невозможно. Фото: mariupolnews.com.uaКонтролировать общение людей и гигиену на рынках практически невозможно. Фото: mariupolnews.com.ua
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В ДНР пока сохраняется относительно спокойная ситуация из-за угрозы коронавируса, работают рынки и транспорт. А на подконтрольной Киеву территории Донецкой области 23 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Режим ЧС введен с целью предотвращения распространения COVID-19. Пока в регионе лишь один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией - в Мариуполе. В городе у моря усиленно моют дороги раствором с хлоркой, ограничено движение общественного транспорта. А 23 марта во всей области прекращена работа рынков.

- Исключение составляют только рынки в маленьких населенных пунктах, где они являются основным или единственным источником поставки продуктов населению. Логика закрытия рынков очень проста: санитарная обработка на рынках практически не проводится, – пояснил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что вирус оседает и является наиболее опасным на продуктах питания, на одежде присутствующих. А контролировать процесс общения и гигиену на рынках практически невозможно.

Это надо учесть и жителям ДНР. У нас нет больных коронавирусом, но меры предосторожности совсем не излишни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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