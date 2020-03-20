2020-03-20T13:58:07+03:00
Политика

Жители Мариуполя требуют выселить соседку-медсестру из-за боязни заболеть коронавирусом

Некоторых мариупольцев охватила паника после известия, что в городе обнаружен больной опасной инфекцией
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для разбирательств даже вызвали к дому наряд полиции. Фото: Телеканал ТВ7Для разбирательств даже вызвали к дому наряд полиции. Фото: Телеканал ТВ7
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В подконтрольном Киеву Мариуполе обнаружили коронавирус у 52-летнего горожанина, вернувшегося из Египта. Он руководит одним из городских предприятий, круг его знакомых весьма широк. Больного изолировали, а часть мариупольцев охватила паника. Ведь мужчина обратился к медикам только спустя шесть дней после прилета из Шарм-Аль-Шейха. В одной из многоэтажек жители требуют выселить из дома соседку-медсестру. Якобы она может заразить их коронавирусом.

Жители дома начали собирать подписи с требованием, чтобы соседка самоизолировалась, или искала другое жилье. Сама же медсестра утверждает, что никак не контактирует с единственным в городе больным коронавирусом и теми, кто находится под подозрением. Для разбирательств даже вызвали к дому наряд полиции. Выяснилось, что медсестра работает в детском отделении одной из больниц Мариуполя.

Сейчас известно, что состояние больного COVID-19 оценивается как удовлетворительное. Анализы еще четырех жителей города дали отрицательные результаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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