Больной коронавирусом шесть дней гулял по Мариуполю

20 Март 2020 2020-03-20T09:36:13+03:00

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В подконтрольном Киеву Мариуполе обнаружили коронавирус у 52-летнего горожанина, вернувшегося из Египта. Его изолировали, а в городе у моря предприняли беспрецедентные меры по дезинфицированию домов и улиц.

Известно, что заболевший мариуполец еще 9 марта вернулся из Египта, а симптомы коронавируса почувствовал только 14-го.

- Температура поднялась до 37,8. Жена как раз на работе была. А я дома находился. Когда жена пришла, сказал, что мне плохо и попросил перебраться в другую комнату. Утром вызвали «скорую», - рассказывает больной.

По словам мужчины, он якобы сузил круг контактов в Мариуполе, еще когда прилетел. Сейчас он находится в больнице, под наблюдением врачей. Рассказывает, что чувствует себя хорошо. Медики утверждают, что люди, контактировавшие с заболевшим, обнаружены и находятся под наблюдением.

Тем временем, в городе предприняты беспрецедентные меры по дезинфекции. Основные дороги и тротуары моют 3%-хлорным раствором. А второстепенные убирают с помощью пылесосов. Ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 км дорог и 50 км тротуаров. По информации властей, только за 18 марта было дезинфицировано 4300 из 5000 подъездов многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU