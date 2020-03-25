2020-03-25T17:41:49+03:00
Общество

Коронавирус не помешает достойно провести мероприятия Года Великой Победы

В ДНР готовятся масштабно встретить главный праздник – Год Великой Победы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В ДНР готовятся масштабно встретить главный праздник – Год Великой Победы. ФОТО: АГ ДНРВ ДНР готовятся масштабно встретить главный праздник – Год Великой Победы. ФОТО: АГ ДНР
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Массовые мероприятия в ДНР пока отменены, но подготовка к 9 Мая идет полным ходом. Артисты, музыканты и руководители театров, ДК на протяжении вот уже шести лет доказали, что могут работать в экстремальных ситуациях..

Работники культуры ДНР смогут сделать все, чтобы достойно провести мероприятия Года Великой Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с руководителями учреждений культуры Республики в канун их профессионального праздника.

- Это наверняка – дело всей вашей жизни. Ведь, несмотря на боевые действия, сфера культуры не только сохранилась, но и продолжает развиваться», – сказал Глава ДНР.

Он также выразил мнение, что работники культуры проведут мероприятия в рамках Года Великой Победы на высоком уровне, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией и угрозой эпидемии.

- У нас есть все предпосылки провести Год Великой Победы с высоко поднятой головой, как это привычно для нас. Конечно же, у нас есть определенные коррективы, связанные с ситуацией из-за коронавируса, но я уверен, что мы справимся, – сказал Пушилин.

Профессиональный праздник работников культуры ДНР отмечается 25 марта, а Всемирный день театра - 27 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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