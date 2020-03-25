Как введенный в незалежной карантин стал поводом для верхушки ВСУ подзаработать
Из-за распространения на территории Украины коронавирусной инфекции Covid-19 в незалежной был введен карантин – в Киеве запретили гражданскому населению пользоваться общественным транспортом.
Однако сам транспорт ходит и на военнослужащих ВСУ выделили специальные пропуски, которые позволяют воспользоваться перевозкой.
Именно это и стало причиной возникновения новой коррупционной схемы.
- По данным от нашего источника, стоимость выдачи одного многоразового пропуска колеблется от 500 до 1000 гривен для военнослужащих и 1500 гривен для гражданского населения, - говорит офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. - Соответственно, все вырученные средства присваиваются предприимчивыми офицерами.
Напомним, что в Мариуполе из-за коронавирусной инфекции с 26 марта закроются рынки, а супермаркеты и продуктовые магазину уже ввели ограничение на количество посетителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU