В Мариуполе из-за пандемии Сovid-19 закроют рынки
Из-за введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением в Мариуполе коронавирусной инфекции Covid-19 будет запрещена работа рынков. Об этом заявил заместитель мэра Аркадий Мешков.
- Во исполнение решения областной комиссии по чрезвычайной ситуации запрещена работа рынков, но с 26 марта, - сказал он.
Кроме этого уже введены требования к мариупольским супермаркетам и магазинам. Теперь в магазине может одновременно находиться только определенное количество человек. Квота составляет – один человек на два квадратных метра торгового зала.
- Мы обязываем каждый продовольственный магазин уведомить посетителей об этих ограничениях, - подчеркнул Мешков.
Также ограничения введены и в аптеках Мариуполя. В помещение одних впускают по одному, других – по трое. Очередь за лекарствами стоит на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU