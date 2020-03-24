В Мариуполе из-за пандемии Сovid-19 закроют рынки

24 Март 2020 2020-03-24T16:54:58+03:00

А в супермаркетах и аптеках ограничили число посетителей

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Из-за введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением в Мариуполе коронавирусной инфекции Covid-19 будет запрещена работа рынков. Об этом заявил заместитель мэра Аркадий Мешков.

- Во исполнение решения областной комиссии по чрезвычайной ситуации запрещена работа рынков, но с 26 марта, - сказал он.

Кроме этого уже введены требования к мариупольским супермаркетам и магазинам. Теперь в магазине может одновременно находиться только определенное количество человек. Квота составляет – один человек на два квадратных метра торгового зала.

- Мы обязываем каждый продовольственный магазин уведомить посетителей об этих ограничениях, - подчеркнул Мешков.

Также ограничения введены и в аптеках Мариуполя. В помещение одних впускают по одному, других – по трое. Очередь за лекарствами стоит на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU