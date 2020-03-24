2020-03-24T12:19:15+03:00
Политика

В Мариуполе проверяют 4-летнего ребенка на коронавирус

Малыша госпитализировали с подозрением на опасную болезнь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такую картину можно наблюдать в некоторых магазинах Мариуполя. Фото: 0629.com.uaТакую картину можно наблюдать в некоторых магазинах Мариуполя. Фото: 0629.com.ua
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В подконтрольном Киеву Мариуполе, где выявили больного коронавирусом мужчину, продолжают проверять всех, с кем он контактировал. а также других горожан, у которых симптомы опасной болезни. В больницу положили даже 4-летнего малыша.

По словам директора городского департамента здравоохранения Светланы Макаровой, его состояние нетяжелое. Необходимые пробы уже взяты и направлены в киевскую лабораторию. Кстати, результаты обследования пяти других пациентов оказались отрицательными.

- По данным результатов исследований референс лаборатории в Киеве у пятерых мариупольцев инфицирование коронавирусом не подтверждено,- сообщила Светлана Макарова. - Динамика лечения единственного в Мариуполе больного положительная.

Напомним, 15 марта обнаружили коронавирус у 52-летнего горожанина, вернувшегося из Египта. Он руководит одним из городских предприятий, круг его знакомых весьма широк. Больного изолировали, а часть мариупольцев охватила паника. Ведь мужчина обратился к медикам только спустя шесть дней после прилета из Шарм-Аль-Шейха.

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Некоторых мариупольцев охватила паника после известия, что в городе обнаружен больной опасной инфекцией (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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