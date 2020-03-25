Из-за коронавируса в Мариуполе детские площадки закрывают на карантин
В связи с введенным чрезвычайным положением из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Мариуполе на карантин закрывают детские площадки. Об этом сообщила заместитель мэра Ксения Сухова.
- Выходить на прогулку с детьми нужно, но соблюдая все карантинные меры. Следить за личной гигиеной ребенка, дезинфицировать руки. Прогулки на открытом воздухе не запрещены, но доступ к детским и спортивным площадкам будет ограничен по соображениям безопасности, - сказала она.
Сейчас повсеместно детские площадки ограждают предупреждающей красно-белой лентой и вешают таблички с надписью: «В связи с введением карантина детские и спортивные площадки закрыты».
Тем временем, с 26 марта на неопределенный срок в Мариуполе закроются рынки. А в продуктовых магазинах, супермаркетах и аптеках уже ввели ограничения количества посетителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU