Из-за коронавируса в Мариуполе детские площадки закрывают на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T18:34:24+03:00

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В связи с введенным чрезвычайным положением из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Мариуполе на карантин закрывают детские площадки. Об этом сообщила заместитель мэра Ксения Сухова.

- Выходить на прогулку с детьми нужно, но соблюдая все карантинные меры. Следить за личной гигиеной ребенка, дезинфицировать руки. Прогулки на открытом воздухе не запрещены, но доступ к детским и спортивным площадкам будет ограничен по соображениям безопасности, - сказала она.

Сейчас повсеместно детские площадки ограждают предупреждающей красно-белой лентой и вешают таблички с надписью: «В связи с введением карантина детские и спортивные площадки закрыты».

Тем временем, с 26 марта на неопределенный срок в Мариуполе закроются рынки. А в продуктовых магазинах, супермаркетах и аптеках уже ввели ограничения количества посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU