34-летняя женщина пыталась за 200 евро попасть из Луганска на Украину

24 Март 2020 2020-03-24T14:42:59+03:00

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Настойчивое желание проехать на Украину через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» обернулось для 34-летней женщины большими неприятностями. За попытку дать взятку украинским пограничникам ее привлекут к уголовной ответственности.

Сейчас пункты пропуска в Донбассе фактически закрыты из-за угрозы коронавируса. Проехать можно, если у вас есть документы, подтверждающие наличие критически важных жизненных обстоятельств. И то не всегда это работает. У 34-летней гражданки Украины таких документов не было. Было только желание попасть в незалежную.

В качестве «пропуска» женщина предложила пограничникам 500 гривен, но получила отказ. Тогда она вложила в паспорт еще 200 евро с уверенностью, что такая сумма точно поможет ей беспрепятственно попасть на Украину. Увы, стражи границы, видимо, были настолько запуганы начальством, что не стали брать немалые деньги. Более того, задокументировали факт дачи взятки. Женщина на Украину все-таки попала, но уже в роли обвиняемой по статье 369 УК Украины. Ее санкция предусматривает штраф от 3400 до 8500 гривен или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU