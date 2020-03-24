Московский цирк Юрия Никулина из-за отмены культурных мероприятий покидает Донецк

24 Март 2020 2020-03-24T22:25:38+03:00

Деньги за билеты будут возвращены в местах их приобретения до 30 марта

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Программа Московского цирка Юрия Никулина стартовала в Донецке 7 марта. Впервые зрителям был представлен партерный полет. Также дончане увидели дрессированных медведей, нубийских коз, собак и лошадей. Планировалось, что программу будут показывать в Донецке до 5 апреля включительно, однако последние представления прошли на позапрошлых выходных.

- Уважаемые зрители! В связи с форс-мажорными обстоятельствами, во исполнение приказа Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 19 марта все представления программы «Ура-ура! Я в цирк иду!» отменяются, - такое сообщение появилось на сайте донецкого цирка.

Билеты можно сдать в местах их приобретения при наличии чека и паспорта до 30 марта.

- Артисты собираются уезжать из Донецка в Россию в связи со сложившейся ситуацией, - сообщили «Комсомолке» в администрации донецкого цирка.

- Цирк наверняка понес финансовые потери?

- Этот момент присутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU