2020-03-06T23:20:34+03:00
Звезды

Артисты цирка Никулина, наконец, добрались до Донецка и готовы показать свою эксклюзивную программу

Артисты подготовили эксклюзивную программу специально для жителей Республики
Екатерина Сорока
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Директор цирка Максим Никулин даже записал эксклюзивное приветствие для дончан. Фото: infourok.ruДиректор цирка Максим Никулин даже записал эксклюзивное приветствие для дончан. Фото: infourok.ru
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Московский цирк Никулина, наконец, добрался до Донецка и готов выступить на сцене «Космоса» уже на этих выходных. Организаторы гарантируют незабываемое зрелище. Ведь программа создавалась специально для жителей Республики. Об этом рассказал директор донецкого государственного цирка «Космос» Юрий Кукузенко.

— Впервые зрителям будет представлен партерный полет. Кроме того, жители смогут увидеть дрессированных медведей, нубийских коз, собак, лошадей. Также будут номера с гимнастами, жонглерами, акробатами, — отметил директор.

Гвоздь программы – это даже не хищные животные. Поскольку, они послушны и привыкли к публике. Выступление, которое уж точно «пощекочет нервы» впечатлительных зрителей – партерный полет. Это сложный и экстремальный номер воздушных гимнастов, который делается на высоте четырех метров над сценой. Все трюки выполняются без какой-либо страховки. Единственная поддержка – это натянутая предохранительная сетка. Но и ее в этом случае не будет. Падение смягчают только мягкие матрацы на полу.

Билеты на программу «Ура! Ура! Я в цирк иду» уже можно купить в кассах цирка. Артисты из Москвы будут выступать в Донецке до 5 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Артисты цирка Никулина, наконец, добрались до Донецка и готовы показать свою эксклюзивную программу
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