Украинские военные дезертируют из Донбасса из-за угрозы коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T10:38:39+03:00

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Командование так называемой «ООС» создало мониторинговую группу для сокрытия фактов заражения коронавирусом украинских военных, а главное, чтобы подобные факты не просочились в СМИ.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также выявленными случаями заражения коронавирусом военнослужащих в зоне «ООС» командованием карательной операцией создана мониторинговая группа, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - В задачи этой группы входит своевременное оповещение руководства «ООС» о всех фактах заражения и недопущения распространения этой информации в СМИ.

И вот сегодня, военнослужащий ВСУ по фамилии Шапиров, опасаясь заражения коронавирусом, самовольно оставил пункт временной дислокации, попросту говоря, дезертировал. Пока что его не нашли, но было бы неплохо, если бы его примеру последовали все остальные украинские вояки. Впрочем, обстрелы Донбасса продолжаются, несмотря ни на какие бактериологические угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU