2020-03-23T10:38:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Украинские военные дезертируют из Донбасса из-за угрозы коронавируса

А случаи заражения коронавирусом украинское командование тщательно скрывает от СМИ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Вирус не мешает украинским воякам обстреливать Донбасс. Фото: novorosinform.orgВирус не мешает украинским воякам обстреливать Донбасс. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Командование так называемой «ООС» создало мониторинговую группу для сокрытия фактов заражения коронавирусом украинских военных, а главное, чтобы подобные факты не просочились в СМИ.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также выявленными случаями заражения коронавирусом военнослужащих в зоне «ООС» командованием карательной операцией создана мониторинговая группа, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - В задачи этой группы входит своевременное оповещение руководства «ООС» о всех фактах заражения и недопущения распространения этой информации в СМИ.

И вот сегодня, военнослужащий ВСУ по фамилии Шапиров, опасаясь заражения коронавирусом, самовольно оставил пункт временной дислокации, попросту говоря, дезертировал. Пока что его не нашли, но было бы неплохо, если бы его примеру последовали все остальные украинские вояки. Впрочем, обстрелы Донбасса продолжаются, несмотря ни на какие бактериологические угрозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина разрешила пенсионерам Донбасса не пересекать границу раз в 60 дней

Также принятое решение запрещает прекращение выплат «Ощадбанком» и проверки по месту жительства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горловке прямо в квартире ранило подростка
Украинские военные дезертируют из Донбасса из-за угрозы коронавируса
Дончанин съездил в Москву в командировку и оказался на домашнем карантине
Погода на день в Луганске: 23 марта будет облачно с прояснениями, временами снег
Погода на день в Донецке: 23 марта будет облачным, до +5 градусов
«Зачем это нужно?» На улицах Мариуполя во время карантина будет еще больше украинских военных
Казаки и полицейские ЛНР впервые провели совместный рейд
ВСУ установили на линии соприкосновения в Донбассе зенитно-ракетные комплексы
Жители ДНР и ЛНР столкнулись с проблемой переоформления пропусков для пересечения КПП
Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий завтра в Донбассе
На улице Стратонавтов в Донецке начали восстанавливать дома
Весь прибывший из Украины транспорт дезинфицируется
ДТП под Старобешево: Среди пострадавших - ребенок
Туристку из Рима госпитализировали в Донецке с подозрением на коронавирус
В Донбассе, подконтрольном Украине, введен режим чрезвычайной ситуации
Выдача гуманитарной помощи в Енакиево: Кому положены наборы и какие документы понадобятся
По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава ДНР