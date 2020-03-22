Новые разрушения и очередные ранения: ВСУ выпустили за сутки по ДНР больше 160 снарядов
Украинские боевики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 160 боеприпасов. Повреждено здание школы, разрушены дома,а две мирных жительницы получили ранения.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, – сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 168 единиц.
Уже традиционно под огнем украинских силовиков оказались районы поселков Александровка и шахты «Трудовская», район Вольво-центра (донецкое направление) и окрестности поселка Зайцево (горловское направление).
Пока весь мир охвачен коронавирусной паникой, в Донбассе продолжает расти количество жертв военной агрессии Украины.
Вчера получили ранения две жительницы ДНР - из Трудовских и Александровки.
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ИСТОЧНИК KP.RU