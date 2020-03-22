2020-03-22T11:37:28+03:00
Политика

Новые разрушения и очередные ранения: ВСУ выпустили за сутки по ДНР больше 160 снарядов

Украина продолжает обстреливать Донбасс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жительница разрушенного Украиной села на юге ДНР.Жительница разрушенного Украиной села на юге ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские боевики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 160 боеприпасов. Повреждено здание школы, разрушены дома,а две мирных жительницы получили ранения.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, – сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 168 единиц.

Уже традиционно под огнем украинских силовиков оказались районы поселков Александровка и шахты «Трудовская», район Вольво-центра (донецкое направление) и окрестности поселка Зайцево (горловское направление).

Пока весь мир охвачен коронавирусной паникой, в Донбассе продолжает расти количество жертв военной агрессии Украины.

Вчера получили ранения две жительницы ДНР - из Трудовских и Александровки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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