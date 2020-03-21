Две жительницы Донецка получили ранения при обстрелах со стороны Украины

21 Март 2020 2020-03-21T21:46:57+03:00

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Украинская сторона продолжает нарушать все договоренности и открывает огонь в направлении жилых кварталов и поселков Республик Донбасса. Только за сегодняшний день две жительницы Донецка получили ранения. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Жительница поселка шахты «Трудовская» столицы Республики была ранена украинскими военными днем. Огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открыли с направления Марьинки.

- Женщина 1976 года рождения с огнестрельным ранением правой ноги была доставлена в больницу Донецка, - говорится в сообщении.

Вторая пострадавшая – из поселка Александровка – это на западе Донецка. Девушка 2002 года рождения в результате украинского обстрела получила осколочное ранение плеча. Пострадавшая была доставлена в Республиканский травматологический центр Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU