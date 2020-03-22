ДТП под Старобешево: Среди пострадавших - ребенок

22 Март 2020 2020-03-22T15:59:47+03:00

В ДТП под Старобешево пострадали три человека. Фото: ДАН

Машины столкнулись на перекрестке, пострадали три человека

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Старобешевском районе на юге ДНР, пострадали два человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского спасательного ведомства.

- Возле села Раздольное в Старобешевском районе ДНР произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2170, пострадало три человека: девочка 2008 года рождения и женщины 1976 и 1986 годов рождения, – отметили в МЧС, добавив, что инцидент произошел 21 марта.

Одна из машин двигалась со стороны Старобешево, другая - со стороны Новоазовска. ДТП случилось на перекрестке Раздольное-Комсомольск.

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ИСТОЧНИК KP.RU