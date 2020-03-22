Туристку из Рима госпитализировали в Донецке с подозрением на коронавирус

22 Март 2020 2020-03-22T15:35:01+03:00

Женщина позвонила на горячую линию Минздрава и рассказала, что после турне у нее внезапно повысилась температура

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На горячую линию Министерства здравоохранения ДНР позвонила туристка, которая вернулась из Рима (Италия). Уже в Донецке у нее повысилась температура тела до 37,5 градусов.

- Утром у дончанки температура была нормальной, есть небольшой насморк и кашель. Очень похоже на обычную респираторную инфекцию. Но при этом не исключено, что туристка может являться потенциальным носителем коронавирусной инфекции Covid-2019. Врачи будут наблюдать за пациенткой в течение 14 дней, - сообщила «КП» руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко.

Напомним, что сейчас в Донецкой Народной Республике под наблюдением эпидемиологов находятся шесть взрослых людей и один ребенок. Все они побывали в странах, где сейчас бушует коронавирусная инфекция. На текущий момент в Республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым инфекционным заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU