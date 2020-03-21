2020-03-21T22:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристке из Италии, у которой подозревают коронавирус, семья сняла отдельную квартиру в Донецке

Есть ли опасная инфекция у дончанки, станет известно через две недели
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Долгошапко сообщила о случаях подозрительных на Covid-2019 в ДонецкеОльга Долгошапко сообщила о случаях подозрительных на Covid-2019 в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецкой Народной Республике под наблюдением врачей-эпидемиологов находятся шесть взрослых людей и один ребенок. Все они побывали в странах, где сейчас бушует новая коронавирусная инфекция Covid-2019. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- У нас две прибывшие из Италии женщины, которые могут быть потенциально инфицированными, - рассказывает «КП» Ольга Николаевна. – Мы решили, что лучше задержать их в карантинных мероприятиях на две недели, чем рисковать возможностью распространения новой инфекции по всей Республике.

Ольга Долгошапко сообщила, что вернувшейся из Милана девушке семья сняла отдельную однокомнатную квартиру в Донецке и полностью снабдила ее продуктами питания и средствами гигиены. Теперь туристка дважды в день звонит своему участковому врачу и сообщает, какая у нее температура.

Сейчас у женщин как таковых жалоб на свое здоровье нет. Есть ли у них Covid-2019 или нет, станет известно через две недели.

Напомним, что на сегодня в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым инфекционным заболеванием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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