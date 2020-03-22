В Донбассе, подконтрольном Украине, введен режим чрезвычайной ситуации

22 Март 2020 2020-03-22T15:35:59+03:00

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С сегодняшнего дня граница ЛНР-Украина полностью закрыта. Граница с ДНР закрылась днем ранее. Поэтому вчерашняя схема по пересечению границы с больше не работает, сообщила депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

- С сегодняшнего дня на территории ДНР, которая находится под контролем Украины (Донецкая область), вводится режим чрезвычайной ситуации. Что это значит? Запрещено передвигаться между городами и селами на пассажирском транспорте, - рассказала депутат. – Прекращена работа метрополитена, междугородных и международных поездов, автобусов, авиасообщение. В городских маршрутках введены ограничения - могут ехать только 10 человек. В автобусах и троллейбусах – не более 20 человек. Все пассажиры должны быть в масках (дефицит которых наблюдается в аптеках).

Реально ситуация обстоит так: маршрутки не ходят совсем, в автобусах и троллейбусах скандалы и драки, таксисты взвинтили цены в 20-50 раз. За 10 км просят 300 гривен (1000 рублей), сообщила депутат.

Работают только продуктовые магазины, аптеки, больницы, государственные органы, банки, АЗС. Все остальные магазины, рынки и другие организации закрыты.

Закрыты все учебные заведения, спортивные, культурные объекты, кафе и развлекательные учреждения. Запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

В ДНР по данным оперативного штаба по коронавирусу на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Также дончан призвали не поддаваться панике - продуктов в магазинах хватает, как и товаров первой необходимости. Более того, что из-за угрозы коронавируса в ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU