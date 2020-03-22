2020-03-22T09:47:14+03:00
Политика

Пока мир охвачен коронавирусной паникой, под обстрелами Украины продолжают гибнуть дончане

Потери мирного населения в необъявленной войне в Донбассе продолжают расти
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такой урожай собирают жители Зайцево.Вот такой урожай собирают жители Зайцево.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Пока весь мир охвачен коронавирусной паникой, в Донбассе продолжает расти количество жертв военной агрессии Украины.

Число погибших и пострадавших мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за месяц стали крупнейшими с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты сравнительного анализа, который был проведен Донецким агентством новостей.

На данный момент известно о ранении семи мирных жителей, один погиб.

Так, 9 марта в Горловке был ранен гражданин 1964 года рождения в результате обстрела со стороны ВСУ. А 14 марта пожилой мужчина получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, в результате минометного удара со стороны украинских силовиков по поселку Сигнальное (к югу от Донецка). Также в ночь на 14 марта двое взрослых и ребенок были ранены в Горловке в результате обстрела.

В Петровском районе Донецка 20 марта ранение ноги и контузию получила женщина.

Сегодня же, 21 марта, стало известно еще о ранении двух мирных жительниц Донецка — 1976 года и 2002 года рождения.

Вот только до этих потерь миру и дела нет. Давно привыкли.

- Мне иногда кажется, мы словно в параллельной реальности живем. Снаряды разрушают наши дома, гибнут люди, остаются калеками наши дети, только это не так заметно, как коронавирус. На нас хайпа уже не поймаешь, - говорит жительница обстреливаемой Горловки Елена.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что за прошедшую неделю, в результате военной агрессии Украины пострадали 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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