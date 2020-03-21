2020-03-21T15:14:18+03:00
Политика

Омбудсмен ДНР: С начала года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили 32 жителя Республики, 11 погибли

Дарья Морозова привела статистику жертв от рук киевской власти
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Дарья Морозова рассказала, сколько с начала года жителей Республики пострадали от украинской армии. Фото: ombudsmandnr.ruДарья Морозова рассказала, сколько с начала года жителей Республики пострадали от украинской армии. Фото: ombudsmandnr.ru
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Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. При этом, смертоносные снаряды киевские силовики выпускают по жилым массивам.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что за прошедшую неделю, в результате военной агрессии со стороны Украины пострадали 14 человек.

- С 14 марта по 20 марта 2020 года на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени 11 человек, из которых 6 военнослужащих Республики и 5 гражданских лиц, в том числе 1 ребенок. Погибло три мужчины, - говорится в сообщении Омбудсмена.

С начала года от действий украинской армии пострадали 32 человека, 11 погибли.

- С 1 января по 20 марта 2020 ранения и травмы различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 32 человека, из которых 20 военнослужащих Республики, 10 гражданских лиц, в том числе 1 ребенок и 2 гражданские женщины. Погибло 10 военнослужащих Республики и 1 гражданский, - рассказала Морозова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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