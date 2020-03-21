2020-03-21T13:56:36+03:00
Политика

Для чего Украина мобилизовала на войну в Донбассе полицейских

Об этом рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Разведка ЛНР зафиксировала полицейских в 59-й бригаде. Фото: censor.net.uaРазведка ЛНР зафиксировала полицейских в 59-й бригаде. Фото: censor.net.ua
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Украина направила на передовые позиции в Донбассе сотрудников подразделений национальной полиции. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Проблему низкой укомплектованности подразделений ВСУ украинское командование пытается решить путем отправки в зону карательной операции спецподразделений национальной полиции для выполнения несвойственных им задач, - рассказал он.

Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала украинских полицейских в 59-й бригаде вооруженных формирований незалежной. При этом, правоохранители занимались не охранной стратегических объектов, а находились непосредственно в окопах, выполняя задачи пехоты.

- Если проблему с укомплектованностью подразделений командование ВСУ не исправит, то в ближайшее время на передовых позициях могут появиться инвалиды и старики, - сказал начальник оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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