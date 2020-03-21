ГИА 2020 в ДНР: Что можно взять с собой на государственный экзамен

21 Март 2020 2020-03-21T23:05:23+03:00

Основной этап ГИА 2020 в ДНР пройдет с 25 мая по 3 июня. Фото: dan-news.info

Для каждого профильного предмета есть свой список предметов, которые ученик может иметь при себе на экзамене

Изменить размер текста: A A

ГИА 2020 в ДНР уже не за горами. Уже известны даты проведения государственного экзамена. И тысячи школьников по всей Республике «грызут гранит наук» в ожидании часа Х.

Тем временем в Министерстве образования и науки ДНР занимаются организационными вопросами проведения экзамена. Один из них – это утверждение списка допустимых предметов, которыми ученик может пользоваться на экзамене помимо ручки и экзаменационного бланка. Перечень таких предметов дан в приказе ведомства.

Таким образом, во время сдачи ГИА, выпускникам можно при себе иметь:

— по математике – линейка;

— по физике – бланк со справочными данными, которые могут понадобиться при выполнении работы (десятичные приставки, константы, масса частиц, плотность, молярная масса, удельная теплоёмкость); непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций;

— по химии – периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор;

— по биологии – таблица генетического кода;

— по информатике и ИКТ – линейка, непрограммируемый калькулятор;

— по русскому языку – орфографические и толковые словари (для лиц с нарушением слуха).

Читайте также:

Гречка и туалетная бумага стали вестниками паники - донецкий психотерапевт

Эксперт объяснил, почему люди массово скупают крупы, бумагу и консервы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU