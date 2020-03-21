ГИА 2020 в ДНР: Что можно взять с собой на государственный экзамен
ГИА 2020 в ДНР уже не за горами. Уже известны даты проведения государственного экзамена. И тысячи школьников по всей Республике «грызут гранит наук» в ожидании часа Х.
Тем временем в Министерстве образования и науки ДНР занимаются организационными вопросами проведения экзамена. Один из них – это утверждение списка допустимых предметов, которыми ученик может пользоваться на экзамене помимо ручки и экзаменационного бланка. Перечень таких предметов дан в приказе ведомства.
Таким образом, во время сдачи ГИА, выпускникам можно при себе иметь:
— по математике – линейка;
— по физике – бланк со справочными данными, которые могут понадобиться при выполнении работы (десятичные приставки, константы, масса частиц, плотность, молярная масса, удельная теплоёмкость); непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций;
— по химии – периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор;
— по биологии – таблица генетического кода;
— по информатике и ИКТ – линейка, непрограммируемый калькулятор;
— по русскому языку – орфографические и толковые словари (для лиц с нарушением слуха).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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