2020-03-19T12:18:15+03:00
Общество

ГИА 2020 в ДНР: Стали известны даты выпускных экзаменов

Основной этап ГИА 2020 в ДНР пройдет с 25 мая по 3 июня, а дополнительный – с 10 по 16 июня
Екатерина Сорока
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Кроме того в ведомстве утвердили резервные дни сдачи экзаменов – 3 июня, 16 июня и 29 июня. Фото: golos-narodu.com.uaКроме того в ведомстве утвердили резервные дни сдачи экзаменов – 3 июня, 16 июня и 29 июня. Фото: golos-narodu.com.ua
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Стали известны даты проведения ГИА 2020 в ДНР. Основной этап сдача выпускных экзаменов пройдет с 25 мая и по 3 июня, а дополнительный – с 10 по 16 июня. Об этом стало известно из приказа Министерства образования и науки ДНР.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обязательные государственные экзамены:

— 25 мая (11 июня) – русский язык – продолжительно 45 минут;

— 27 мая (10 июня) – математика – продолжительность 180 минут;

Государственные выпускные экзамены:

— 2 июня (12 июня) – физика, география, литература, история, биология, химия, иностранный язык, информатика и ИКТ.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обязательные государственные экзамены:

— 26 мая (24 июня) – русский язык – продолжительность 210 минут;

Государственные профильные предметы:

— 28 мая (22 июня) – физика – 180 минут;

— 30 мая (25 июня) – география – 180 минут;

— 1 июня (22 июня) – история – 210 минут;

— 3 июня (23 июня) – математика – 230 минут;

— 5 июня (25 июня) – биология – 180 минут;

— 9 июня (22 июня) – иностранный язык – 180 минут;

— 12 июня (26 июня) – литература – 210 минут;

— 13 июня (26 июня) – химия – 180 минут;

— 15 июня (25 июня) – Информатика и ИКТ – 210 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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