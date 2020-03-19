ГИА 2020 в ДНР: Стали известны даты выпускных экзаменов
Стали известны даты проведения ГИА 2020 в ДНР. Основной этап сдача выпускных экзаменов пройдет с 25 мая и по 3 июня, а дополнительный – с 10 по 16 июня. Об этом стало известно из приказа Министерства образования и науки ДНР.
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обязательные государственные экзамены:
— 25 мая (11 июня) – русский язык – продолжительно 45 минут;
— 27 мая (10 июня) – математика – продолжительность 180 минут;
Государственные выпускные экзамены:
— 2 июня (12 июня) – физика, география, литература, история, биология, химия, иностранный язык, информатика и ИКТ.
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обязательные государственные экзамены:
— 26 мая (24 июня) – русский язык – продолжительность 210 минут;
Государственные профильные предметы:
— 28 мая (22 июня) – физика – 180 минут;
— 30 мая (25 июня) – география – 180 минут;
— 1 июня (22 июня) – история – 210 минут;
— 3 июня (23 июня) – математика – 230 минут;
— 5 июня (25 июня) – биология – 180 минут;
— 9 июня (22 июня) – иностранный язык – 180 минут;
— 12 июня (26 июня) – литература – 210 минут;
— 13 июня (26 июня) – химия – 180 минут;
— 15 июня (25 июня) – Информатика и ИКТ – 210 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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