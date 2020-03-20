Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса

20 Март 2020 2020-03-20T14:31:07+03:00

Их помощь будет адаптирована под меры по борьбе с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

МККК сделал важное заявление: Красный Крест пообещал и дальше помогать людям в зоне конфликта.

- Гуманитарная помощь территориям, пострадавшим от конфликта на Донбассе, продолжится и будет адаптирована под меры, принимаемые для сдерживания пандемии коронавируса, - сообщила пресс-служба МККК.

Команды МККК по обе стороны линии соприкосновения продолжат помогать наиболее уязвимым группам населения во время угрозы эпидемии коронавируса.

- Особое внимание будет уделяться возможности доступа к медицинской помощи. Также МККК продолжит обеспечивать пожилым людям и лицам, проживающим вблизи линии соприкосновения, доступ к основным товарам и продуктам питания, предметам гигиены, - подчеркнули в ведомстве.

МККК продолжит поддерживать компании, которые снабжают население водой по обе стороны линии соприкосновения. Это КП «Компания «Вода Донбасса» и Попаснянский водоканал, которые регулярно попадают под обстрелы.

МККК поможет и с ремонтом Горловской фильтровальной станции, полученных во время обстрелов.

В ДНР это заявление Красного Креста встретили с благодарностью – без этой организации угроза гуманитарной катастрофы стояла бы особенно остро.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Свиной грипп такой же коварный, как и коронавирус

Ольга Николаевна рассказала «Комсомолке», как уберечься от новой инфекции (подробнее)

Угроза коронавируса не помешает паспортизации жителей Донбасса

Получение гражданства РФ идет в штатном режиме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU