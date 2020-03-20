Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса
МККК сделал важное заявление: Красный Крест пообещал и дальше помогать людям в зоне конфликта.
- Гуманитарная помощь территориям, пострадавшим от конфликта на Донбассе, продолжится и будет адаптирована под меры, принимаемые для сдерживания пандемии коронавируса, - сообщила пресс-служба МККК.
Команды МККК по обе стороны линии соприкосновения продолжат помогать наиболее уязвимым группам населения во время угрозы эпидемии коронавируса.
- Особое внимание будет уделяться возможности доступа к медицинской помощи. Также МККК продолжит обеспечивать пожилым людям и лицам, проживающим вблизи линии соприкосновения, доступ к основным товарам и продуктам питания, предметам гигиены, - подчеркнули в ведомстве.
МККК продолжит поддерживать компании, которые снабжают население водой по обе стороны линии соприкосновения. Это КП «Компания «Вода Донбасса» и Попаснянский водоканал, которые регулярно попадают под обстрелы.
МККК поможет и с ремонтом Горловской фильтровальной станции, полученных во время обстрелов.
В ДНР это заявление Красного Креста встретили с благодарностью – без этой организации угроза гуманитарной катастрофы стояла бы особенно остро.
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ИСТОЧНИК KP.RU