2020-03-20T14:31:07+03:00
Общество

Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса

Их помощь будет адаптирована под меры по борьбе с коронавирусом
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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МККК на протяжении всей войны помогает гуманитарными грузами. ФОТО: Сайт МКККМККК на протяжении всей войны помогает гуманитарными грузами. ФОТО: Сайт МККК
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МККК сделал важное заявление: Красный Крест пообещал и дальше помогать людям в зоне конфликта.

- Гуманитарная помощь территориям, пострадавшим от конфликта на Донбассе, продолжится и будет адаптирована под меры, принимаемые для сдерживания пандемии коронавируса, - сообщила пресс-служба МККК.

Команды МККК по обе стороны линии соприкосновения продолжат помогать наиболее уязвимым группам населения во время угрозы эпидемии коронавируса.

- Особое внимание будет уделяться возможности доступа к медицинской помощи. Также МККК продолжит обеспечивать пожилым людям и лицам, проживающим вблизи линии соприкосновения, доступ к основным товарам и продуктам питания, предметам гигиены, - подчеркнули в ведомстве.

МККК продолжит поддерживать компании, которые снабжают население водой по обе стороны линии соприкосновения. Это КП «Компания «Вода Донбасса» и Попаснянский водоканал, которые регулярно попадают под обстрелы.

МККК поможет и с ремонтом Горловской фильтровальной станции, полученных во время обстрелов.

В ДНР это заявление Красного Креста встретили с благодарностью – без этой организации угроза гуманитарной катастрофы стояла бы особенно остро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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