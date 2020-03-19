"Крепкую дружбу ничего не разрушит!" Кот стал лучшим другом неизлечимо больному псу

19 Март 2020 2020-03-19T14:03:09+03:00

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18 марта сотрудники донецкого приюта ПИФ засняли милое видео того, как неизлечимо больной пес Брюс нашел себе лучшего друга. Им стал, как это ни странно, кот. Он приходит к псу поластиться и подбодрить его перед лечебными процедурами. А поддержка Брюсу просто необходима. Не только моральная, но и финансовая.

— У Брюса новообразование, которое невозможно вылечить или удалить. Каждый день парень терпит сложные обработки, уколы и другие манипуляции, которые помогают ему дышать и очищают пазухи носа, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — Мы твердо знаем – он живет благодаря любви и поддержке. И персонал приюта и его жители делают все возможное для максимально комфортного проживания животных у нас. Ведь крепкую дружбу ничего не разрушит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/767401" frameborder="0"></iframe> Неизлечимо больной пёс Брюс нашел себе друга.! другой источник

Это не первый случай в ПИФ, когда кот приходит на выручку псу. Достаточно только вспомнить историю пса Комбата и кота Бати. Они оба пережили ад, и находились в крайне тяжелом состоянии. Когда Комбата все же доставили в приют, шансы на то, что он выживет были мизерными. Тогда к нему пришел кот по кличке Батя. Он тихо лег рядом и обнял товарища лапками. В итоге через пару дней Комбат пошел на поправку, а вот кот умер. Эта трогательная история все еще жива в памяти дончан.

Помочь Брюсу, его другу, а также еще 800 собакам и кошкам приюта ПИФ можно денежным переводом на один из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4887 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (при пополнении PayPal нужно связаться с администрацией приюта).

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ИСТОЧНИК KP.RU