"Крепкую дружбу ничего не разрушит!" Кот стал лучшим другом неизлечимо больному псу
18 марта сотрудники донецкого приюта ПИФ засняли милое видео того, как неизлечимо больной пес Брюс нашел себе лучшего друга. Им стал, как это ни странно, кот. Он приходит к псу поластиться и подбодрить его перед лечебными процедурами. А поддержка Брюсу просто необходима. Не только моральная, но и финансовая.
— У Брюса новообразование, которое невозможно вылечить или удалить. Каждый день парень терпит сложные обработки, уколы и другие манипуляции, которые помогают ему дышать и очищают пазухи носа, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — Мы твердо знаем – он живет благодаря любви и поддержке. И персонал приюта и его жители делают все возможное для максимально комфортного проживания животных у нас. Ведь крепкую дружбу ничего не разрушит.
Неизлечимо больной пёс Брюс нашел себе друга.! другой источник
Это не первый случай в ПИФ, когда кот приходит на выручку псу. Достаточно только вспомнить историю пса Комбата и кота Бати. Они оба пережили ад, и находились в крайне тяжелом состоянии. Когда Комбата все же доставили в приют, шансы на то, что он выживет были мизерными. Тогда к нему пришел кот по кличке Батя. Он тихо лег рядом и обнял товарища лапками. В итоге через пару дней Комбат пошел на поправку, а вот кот умер. Эта трогательная история все еще жива в памяти дончан.
Помочь Брюсу, его другу, а также еще 800 собакам и кошкам приюта ПИФ можно денежным переводом на один из реквизитов:
— Сбербанк: 4817 7601 4887 Михаил Владимирович П.
— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита
— PayPal: vv_olga@mail.ru (при пополнении PayPal нужно связаться с администрацией приюта).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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