2020-03-19T14:03:09+03:00
Общество

"Крепкую дружбу ничего не разрушит!" Кот стал лучшим другом неизлечимо больному псу

Питомцы донецкого приюта ПИФ доказывают, что дружба между кошкой и собакой все же существует [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
В приюте ПИФ живут талантливые и самые добрые собаки и кошки Донецка. Фото: инстаграм приюта ПИФВ приюте ПИФ живут талантливые и самые добрые собаки и кошки Донецка. Фото: инстаграм приюта ПИФ
Изменить размер текста:

18 марта сотрудники донецкого приюта ПИФ засняли милое видео того, как неизлечимо больной пес Брюс нашел себе лучшего друга. Им стал, как это ни странно, кот. Он приходит к псу поластиться и подбодрить его перед лечебными процедурами. А поддержка Брюсу просто необходима. Не только моральная, но и финансовая.

— У Брюса новообразование, которое невозможно вылечить или удалить. Каждый день парень терпит сложные обработки, уколы и другие манипуляции, которые помогают ему дышать и очищают пазухи носа, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — Мы твердо знаем – он живет благодаря любви и поддержке. И персонал приюта и его жители делают все возможное для максимально комфортного проживания животных у нас. Ведь крепкую дружбу ничего не разрушит.

Неизлечимо больной пёс Брюс нашел себе друга.! другой источник

Это не первый случай в ПИФ, когда кот приходит на выручку псу. Достаточно только вспомнить историю пса Комбата и кота Бати. Они оба пережили ад, и находились в крайне тяжелом состоянии. Когда Комбата все же доставили в приют, шансы на то, что он выживет были мизерными. Тогда к нему пришел кот по кличке Батя. Он тихо лег рядом и обнял товарища лапками. В итоге через пару дней Комбат пошел на поправку, а вот кот умер. Эта трогательная история все еще жива в памяти дончан.

Помочь Брюсу, его другу, а также еще 800 собакам и кошкам приюта ПИФ можно денежным переводом на один из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4887 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (при пополнении PayPal нужно связаться с администрацией приюта).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, я танцую» - Танец собачки из приюта взорвал соцсети

Социальные сети покорила танцующая собака из донецкого приюта [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У 70 украинских солдат подозревают коронавирус
Продолжают ли жители Донбасса получать российские паспорта?
Украинские военные за сутки 13 раз нарушили «перемирие»
"Крепкую дружбу ничего не разрушит!" Кот стал лучшим другом неизлечимо больному псу
В ЛНР раздают листовки о профилактике коронавируса
Украина обстреляла спортплощадку школы-интерната для детей с ДЦП в Донецке
ГИА 2020 в ДНР: Стали известны даты выпускных экзаменов
Украинские боевики нанесли артудар по Донецку во время визита замглавы ОБСЕ Марка Этерингтона
В Донецке пройдет легкоатлетический забег «Беговая весна – 2020»
Погода на день в Луганске: 19 марта переменная облачность, температура до 12 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 19 марта будет ясно, днем до +10 градусов
Пушилин: Движение граждан через линию разграничения с Украиной полностью прекратится с 21 марта
Школы ДНР с 19 марта переходят на дистанционное обучение на неопределенный срок
Угроза коронавируса не помешает паспортизации жителей Донбасса
Открыт сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой
ДНР развернула санитарно-карантинные посты на линии разграничения с Украиной
Весенние каникулы в школах ДНР могут продлить
В страшной аварии под Донецком пострадали пять человек
Министерство спорта и туризма ДНР отменило все мероприятия 19 марта
Жительница ДНР с подозрением на коронавирус выписана из клиники: диагноз не подтвердился
В ДНР озвучили зарплату врачей
Пьяные ВСУшники ограбили магазин на Луганщине