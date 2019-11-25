2019-11-25T20:04:18+03:00
Общество

Самая грациозная собака Донецка! Танец Бусинки из приюта ПИФ не оставит никого равнодушным

Социальные сети покорила танцующая собака из донецкого приюта ПИФ [видео]
Екатерина Сорока
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Ежемесячно на содержание 800 собак и спасение бездомных необходимо около 500 тысяч рублей. Фото: inst. Pif_dnЕжемесячно на содержание 800 собак и спасение бездомных необходимо около 500 тысяч рублей. Фото: inst. Pif_dn
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Донецкий приют для собак «ПИФ» переживает сейчас не самые лучшие времена. На улице холодает, нуждающихся животных с каждым днем становится все больше, а еды и лекарств на всех не хватает.

Но кроме постоянных забот, в жизни сотрудников ПИФа все же есть место и позитиву. Главный источник радости для них – это счастье их воспитанников. Чего только стоит зажигательный танец собаки по кличке Бусинка. Ее грациозные движения под песню «Мама, я танцую» никого не оставят равнодушным.

Видео с ее танцами уже посмотрело больше восьми тысяч пользователей социальных сетей. Надеемся, что среди этого огромного количества людей, есть и будущий хозяин Бусинки. Ведь собака до сих пор живет в приюте. И она терпеливо ждет, когда же ее заберут в семью.

— Друзья! Милые! На содержание 800 собак приюта постоянно нужны финансы, крупы, медикаменты! Мы будем благодарны за любую помощь! — пишут сотрудники приюта.

Поддержать приют можно теплыми вещами в качестве подстилок для хвостиков или различными крупами, консервами или лекарствами для больных животных. Также приюту нужны финансы для существования. Сделать денежный перевод можно по одному из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru

— Центральный Республиканский Банк: 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20.

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танцующая собака из ПИФ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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