2019-11-09T15:18:20+03:00
Общество

Донецкий собачий приют ПИФ пока приостановил прием бездомных животных

Приют полностью забит и место для новых жильцов просто нет
Екатерина Сорока
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Связаться с приютом можно по телефону: +380713166060. Фото: vk.com/pif_dnСвязаться с приютом можно по телефону: +380713166060. Фото: vk.com/pif_dn
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Донецкий приют для бездомных собак перестал принимать новых животных. Сотрудники приюта рассказали, что у них просто закончились места, где можно было поселить бедных бродяжек.

— Все животные приюта мечтают быть домашними и любимыми! На сегодняшний день в приюте для бездомных собак «ПИФ» живет 800 собак и 50 кошек. Мы не принимаем новых животных, поскольку все вольеры переполнены, — пишут сотрудники ПИФа, — Забирая животное с приюта вы спасаете двоих – того, которого забрали и того, кто придет на его место!

Кроме того на содержание уже имеющихся животных также постоянно нужны деньги. Собаки и кошки хотят есть и спать в теплых уголках. А некоторые животные в приют попадают в тяжелом состоянии. Им постоянно нужен уход и лечение иногда дорогими препаратами.

Помочь ПИФ можно несколькими способами: принести теплые старые вещи для утепления вольеров, взять одну из собак или котов на передержу домой или купить различные крупы, чтобы приют немного сэкономил на корме для животных. Также поддержать приют можно финансово, отправив деньги на один из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH), E835235950990 Евро (EUR), R509399475348 Российский рубль (RUB), Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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