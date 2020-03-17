В ДНР за неделю родилось 129 малышей
С 9 по 15 марта в Донецкой Народной Республике родилось 129 малышей. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- За прошедшую неделю в родильных домах Республики родилось 129 малышей: 62 мальчика и 67 девочек. В двух семьях появились двойни: 3 мальчика и 1 девочка, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Напомним, что за предыдущую неделю в родильных домах ДНР родилось 177 малышей: 90 мальчиков и 87 девочек.
- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям - мира и благополучия в семьях! - говорится в сообщении Минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU