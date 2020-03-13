В ДНР за неделю родилось 90 мальчиков и 87 девочек
С 2 по 8 марта в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 177 малышей. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.
- За неделю в Республики родилось 90 мальчиков и 87 девочек. В четырех семьях родились двойни: 3 мальчика и 5 девочек, - отметили в Министерстве здравоохранения.
За предыдущую неделю в родильных домах ДНР родилось 155 малышей: 83 мальчика и 72 девочки.
- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU