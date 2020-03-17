В Донецке у трех жительниц, вернувшихся из Италии, Польши и Венгрии, подозревают коронавирус

На текущий момент в Донецкой Народной Республике под наблюдением врачей-эпидемиологов находятся три дончанки, недавно вернувшиеся из Италии, Польши и Венгрии. Первый тест на коронавирусную инфекцию у них у всех дал отрицательный результат.

- Эти дончанки с повышенной температурой заехали в Республику со стороны Украины. На данный момент они все на домашнем карантине, никуда не выходят – их регулярно посещает участковый врач, и они сами дважды в день передают по телефону показатели температуры своего тела. Сейчас у всех троих температура уже нормальная и жалоб на здоровье нет. Вместе с тем женщины, вернувшиеся из стран, где бушует коронавирус, могут быть потенциально инфицированными. Первые симптомы опасной напасти могут проявиться только на 14-й день, - сообщила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко рассказала, что с вернувшейся из Китая горловчанкой все в порядке – повторный тест дал отрицательный результатФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Также руководитель Минздрава сообщила нам, что у туристки из Китая, которую госпитализировали в инфекционное отделение Горловки 9 марта, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Второй тест у горловчанки дал отрицательный результат.

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