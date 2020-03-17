Тотальный диктант в ДНР 2020 перенесен на осень из-за угрозы распространения коронавируса
Тотальный диктант в ДНР 2020 должен был пройти уже в следующем месяце – 4 апреля. Но из-за паники распространения коронавирусной инфекции было решено перенести дату проведения диктанта. Такое решение приняли организаторы самой акции. Об этом они и сообщили на своем официальном сайте.
— Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: Тотальный диктант – 2020 переносится на осень 2020 года. Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для «галочки», а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся, — сообщают организаторы.
Напомним, что к проведению Тотального диктанта в ДНР 2020 местный штаб уже подготовил 67 площадок в городах и районах Республики. Но, несмотря на перенос самой даты проведения диктанта, организаторы все равно находятся на связи с главным штабом акции. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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