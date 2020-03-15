2020-03-15T14:45:58+03:00
Общество

Тотальный диктант в ДНР – 2020: Координаторы акции в Республике подготовили 67 площадок

Тотальный диктант в ДНР – 2020 состоится 4 апреля
Екатерина Сорока
Поделиться:
Имена диктаторов текста остается в секрете. Фото: vk.com/totaldictdn2019Имена диктаторов текста остается в секрете. Фото: vk.com/totaldictdn2019
Изменить размер текста:

Тотальный диктант в ДНР – 2020 пройдет во всем мире 4 апреля в 14.00. Для участия во Всемирной акции координаторы подготовили в Республике 67 площадок. Об этом сообщили на официальном сайте государства.

Донецк,

Шахтёрск (с. Орлово-Ивановка, пос. Садовое, пгт Стожковское, с. Розовка),

— Торез,

Дебальцево,

— Снежное,

Новоазовск,

Докучаевск,

Харцызск,

Зугрэс,

Ясиноватая,

Амвросиевка (пгт Новоамвросиевка, с. Благодатное, с. Белояровка, пгт Войковский),

— Ждановка,

— Старобешевский район (г. Комсомольское, пгт Старобешево, пгт Новый Свет) и Тельмановском (пгт Тельманово, с. Мичурино, с. Свободное, с. Старая Ласпа).

Напомним, что для участия в Тотальном диктанте необходима обязательная регистрация на одной из перечисленных площадок. Сделать это можно на официальном сайте акции по ссылке. Регистрация начнется 25 марта. Количество мест ограничено.

Читайте также:

Донецкий политолог: Германии и Франции впору ввести миротворцев в Киев – для защиты Ермака и Сивохи от радикалов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, оказывается, совсем не казак - испугался, что его побьют за договоренности в Минске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Координаторы акции в Республике подготовили 67 площадок
Украинская армия оставила без электричества более 300 абонентов в пригороде Донецка
Два защитника Республики получили ранения
В ЛНР разрешили водить маршрутки с 21 года
Украина начала применять 152-мм калибр для обстрелов Донбасса
Коронавирус 2020: Жителям ДНР выплатят пособие за пребывание на карантине
«Весь мир охватила паника по коронавирусу, а нас шесть лет уничтожают и дела никому нет»: Как дончане пережили эту ночь
Дзюдоистки из ДНР собрали рекордное количество медалей на соревнованиях в России
Погода в Луганске на день: 15 марта днем будет +5, ночью - заморозки
Погода в Донецке на день: без осадков и +4
В ДНР стартовал конкурс плакатов к 75-й годовщине Великой Победы
Экс-министр угля ДНР Эдуард Голенко оставлял себе ежемесячно полтора миллиона рублей от махинаций с закупкой оборудования
В 59-й бригаде ВСУ украли 150 бронежилетов и девять американских тепловизоров
«Несмотря на погодные условия – зной, дождь и снег – вы находитесь на своем боевом посту»: В Луганске чествовали коммунальщиков
«Осколки от мины настигли во дворе дома!» От тяжелого ранения умер житель поселка под Донецком
Четыре солдата 59-й бригады ВСУ заразились коронавирусом
Больше 170 солдат ВСУ госпитализированы с пневмонией
В Енакиево спасатели сняли с крыши котельной подростка, получившего травму
Украинская армия строит бункер в Золотом и стягивает вооружение
Полиция ЛНР будет патрулировать города Республики с казаками