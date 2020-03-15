Тотальный диктант в ДНР – 2020: Координаторы акции в Республике подготовили 67 площадок
Тотальный диктант в ДНР – 2020 пройдет во всем мире 4 апреля в 14.00. Для участия во Всемирной акции координаторы подготовили в Республике 67 площадок. Об этом сообщили на официальном сайте государства.
— Донецк,
— Шахтёрск (с. Орлово-Ивановка, пос. Садовое, пгт Стожковское, с. Розовка),
— Торез,
— Дебальцево,
— Снежное,
— Новоазовск,
— Докучаевск,
— Харцызск,
— Зугрэс,
— Ясиноватая,
— Амвросиевка (пгт Новоамвросиевка, с. Благодатное, с. Белояровка, пгт Войковский),
— Ждановка,
— Старобешевский район (г. Комсомольское, пгт Старобешево, пгт Новый Свет) и Тельмановском (пгт Тельманово, с. Мичурино, с. Свободное, с. Старая Ласпа).
Напомним, что для участия в Тотальном диктанте необходима обязательная регистрация на одной из перечисленных площадок. Сделать это можно на официальном сайте акции по ссылке. Регистрация начнется 25 марта. Количество мест ограничено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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