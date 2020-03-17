2020-03-17T19:25:23+03:00
Политика

«Крепили бомбу к беспилотнику»: В Донбассе два украинских солдата получили ранения при детонации взрывчатки

Украина выдала потери за обстрел со стороны НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ЧП произошло в 93-й бригаде. Фото: dialog.uaЧП произошло в 93-й бригаде. Фото: dialog.ua
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Солдаты вооруженных формирований Украины используют в Донбассе ударные беспилотники. Они крепят боеприпасы к летательному аппарату и запускают на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе подготовки к очередному теракту два солдата ВСУ получили ранения.

- По данным наших источников, 16 марта двое военнослужащих 93-й бригады получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и детонации самодельного взрывного устройства при установке на беспилотный летательный аппарат, - рассказал официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Командование бригады выдало небоевые потери за обстрел со стороны оборонного ведомства ЛНР.

Тем временем, 13 солдат вооруженных формирований Украины были госпитализированы с отравлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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