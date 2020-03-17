2020-03-17T16:44:52+03:00
Политика

Командира 59-й бригады ВСУ уличили в финансовых махинациях

И незаконных продлениях контрактов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В отношении командира начались разбирательства. Фото: insider.zt.uaВ отношении командира начались разбирательства. Фото: insider.zt.ua
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Источник оборонного ведомства Луганской Народной Республики в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины передал информацию о том, что комиссия контрольно-ревизионного управления уличила украинского комбрига в финансовых махинациях и незаконных продлениях контрактов.

- Командиры подразделений в зоне «ООС» продолжают обогащаться, совершая финансовые махинации с личным составом, освобождая военнослужащих от исполнения служебных обязанностей и отправляя их в отпуска, получают за них денежное довольствие, - рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, командование так называемой «ООС» поставило задачу командиру соединения полковнику Геннадию Шаповалову не дожидаясь возвращения в пункт постоянной дислокации уволить с военной службы военнослужащих, достигших шестидесятилетнего возраста.

- В отношении Шаповалова военной прокуратурой проводится разбирательство, - отметил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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