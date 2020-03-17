Украинские военные обстреляли Голубовское во время визита замглавы ОБСЕ Марка Этерингтона
Вооруженные украинские формирования продолжают обстреливать территории республик Донбасса. За прошедшие сутки под огонь киевских силовиков попал населенный пункт Голубовское. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР, - говорится в сообщении. - Обстрелам подвергся район поселка Голубовское.
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики отметили, что обстрел поселка был целенаправленным.
- В день прибытия в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона командование ВФУ предприняло попытки дестабилизации обстановки, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что приказ открыть огонь по Голубовскому отдал командир 93-й бригады украинских вооруженных формирований Дмитрий Брыжинский.
Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушения уточняется.
- Примечательно, что украинские боевики осуществили провокационный обстрел целенаправленно, несмотря на то, что украинская сторона СЦКК была оповещена о прибытии Марка Этерингтона на территорию ЛНР, - подчеркнул Осадчий.
Осадчий подчеркнул, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины.
- Несмотря на то, что страны-гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на многострадальной земле Донбасса, - сказал он. - Мы убедились в очередной раз, что ни Зеленский, ни Таран не способны обуздать свое неуправляемое вооруженное сборище и заставить выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU