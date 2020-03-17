«Чтобы они провалились за наши страдания!» Украина обстреляла жилую девятиэтажку в Донецке

В семь часов утра массированному минометному обстрелу со стороны Украины подвергся многострадальный микрорайон Октябрьский в Донецке. Под прямым огнем оказался жилой девятиэтажный дом по улице Маршала Жукова. В результате – поврежден газопровод, больше тридцати стеклопакетов и прилегающая к дому территория. Жители – чудом не пострадали.

Под обстрел ВСУ попал девятиэтажный жилой домФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На место приехали представители международных организаций и администрация Куйбышевского района. Местные рассказали им об обстреле и показали следы посеченных стен и разбитые окна.

Мирные жители отмечают, что огонь по ним не прекращается с самого начала войны, но в последнее время, с приходом к власти президента Зеленского обстановка на линии фронта значительно обострилась.

Массированному минометному обстрелу со стороны Украины подвергся многострадальный микрорайон Октябрьский в ДонецкеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Он сам ничего не соображает и начинает делать непонятно что! На исходе правления Порошенко не такие обстрелы были, как при нем сейчас. Обстановка стала значительно хуже, еще больше обстреливают! – говорит житель многострадального дома Виктор.

Другая жительница говорит, что чудом уцелела – успела уйти от окна до «прилета». Иначе бы была ранена.

Массированному минометному обстрелу со стороны Украины подвергся многострадальный микрорайон Октябрьский в ДонецкеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- У меня здесь стоял компьютер, только я решила уйти и начались прилеты. Вот осколками окна побило, - рассказывает женщина.

Жители Октябрьского постоянно находятся в стрессе. Украина не дает им спокойной жизни и постоянно обстреливает мирные объекты. Все вокруг посечено осколками - жилые дома, мечеть, когда-то один из лучших бассейнов «Дельфин».

Массированному минометному обстрелу со стороны Украины подвергся многострадальный микрорайон Октябрьский в ДонецкеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы ночами не спим! Сорок лет с мужем на шахте проработали! Кучма нас мучил – зарплаты не давал. Потом Порошенко этот! Все побил! Только тише стало летом, все поделали, квартиру затопили на зиму, все хорошо, переехали, а теперь этот клоун (Зеленский) не даёт нам жизни! Чтобы они провалились, чтобы их Бог наказал за наши страдания на старости лет. Что вы творите? Бьете нас стариков! Тут только старики живут, остальные разъехались и скитаются везде.

Массированному минометному обстрелу со стороны Украины подвергся многострадальный микрорайон Октябрьский в ДонецкеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жертв среди мирного населения не зафиксировано. В жилом доме уже ведутся восстановительные работы. Глава района заверил жителей, что они своевременно получат гуманитарную помощь и стройматериалы.

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