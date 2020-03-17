2020-03-17T13:59:59+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Докучаевск

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Докучаевск регулярно мелькает в военных сводкахДокучаевск регулярно мелькает в военных сводкахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Утром, 17 марта, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Докучаевску. По обстрел попали нефтеперерабатывающий завод и жилые дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 06.45 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении Докучаевска с применением минометов калибром 82 миллиметра, крупнокалиберного и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что повреждения в результате обстрела с украинской стороны получили несколько объектов инфраструктуры города и поселка Ясное, в том числе повреждено оборудование нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем, украинские вооруженные формирований обстреляли поселок Голубовское в Луганской Народной Республике. Отмечается, что огонь был открыт целенаправленно, в связи с приездом замглавы ОБСЕ Этерингтона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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