2020-03-17T11:33:21+03:00
Политика

В Донбассе задержали троих солдат ВСУ при попытке продажи оружия

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Солдат задержали с поличным. Фото: warfiles.ruСолдат задержали с поличным. Фото: warfiles.ru
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При попытке продажи вооружения в Лисичанске были задержаны три солдата вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Трое военнослужащих 72-й механизированной бригады, печально известной из-за многочисленных фактов хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками национальной полиции при попытке сбыта очередной партии оружия в населенном пункте Лисичанск, – отметил он.

Отмечается, что при задержании у боевиков были изъяты три гранатомета, пять пулеметов и больше трех тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами», проводятся следственные действия, - рассказал Осадчий.

Напомним, что в 59-й бригаде ВСУ комиссия выявила недостачу 17 тонн дизельного топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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