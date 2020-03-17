В Донбассе задержали троих солдат ВСУ при попытке продажи оружия

17 Март 2020 2020-03-17T11:33:21+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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При попытке продажи вооружения в Лисичанске были задержаны три солдата вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Трое военнослужащих 72-й механизированной бригады, печально известной из-за многочисленных фактов хищения оружия и боеприпасов, были задержаны сотрудниками национальной полиции при попытке сбыта очередной партии оружия в населенном пункте Лисичанск, – отметил он.

Отмечается, что при задержании у боевиков были изъяты три гранатомета, пять пулеметов и больше трех тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами», проводятся следственные действия, - рассказал Осадчий.

Напомним, что в 59-й бригаде ВСУ комиссия выявила недостачу 17 тонн дизельного топлива.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU