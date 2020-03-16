2020-03-16T22:27:27+03:00
Политика

Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе. Фото: ucoz.comЧто ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе. Фото: ucoz.com
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Украинские военные симулируют симптомы коронавирусной инфекции, чтобы не проходить службу в зоне проведения «Операции объединенных сил». Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По информации источника, в подразделениях 25-й воздушно-десантной бригады, которая должна сменить на Станично-Луганском направлении 46-ю десантно-штурмовую бригаду, отмечается низкий уровень укомплектованности. Каждый день в медицинские подразделения попадают от трех до пяти человек с подозрением на коронавирус. Это проблема обсуждалась на совещании в генеральном штабе, где командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Мойсюк получил выговор за низкий уровень укомплектованности экипажей 25-й бригады, - рассказал Яков Осадчий.

По его словам, среди госпитализированных выявили троих военнослужащих, которые симулируют симптомы заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Что ни день - коронавирус: Украинские вояки уклоняются от службы в Донбассе
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