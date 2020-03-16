2020-03-16T13:32:25+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли автомобиль в Саханке: Один человек погиб, ещё двое пострадали

Про очередной факт геноцида жителей Донбасса поставлены в известность международные организации
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные обстреляли автомобиль в Саханке: Один человек погиб, ещё двое пострадали. Фото: УНМ ДНРУкраинские военные обстреляли автомобиль в Саханке: Один человек погиб, ещё двое пострадали. Фото: УНМ ДНР
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Украинские военные в Саханке, что на юге ДНР, обстреляли автомобиль, снабжающий жителей питьевой водой. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- ЧП произошло во время забора воды мирными жителями, - рассказали «КП» в Управлении Народной милиции. - Бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады по указанию главаря Зубанича из противотанкового ракетного комплекса «Стугна» обстреляли автомобиль, который по плану набирал воду для жителей прифронтовой Саханки.

Украинские военные обстреляли автомобиль в Саханке: Один человек погиб, ещё двое пострадали. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные обстреляли автомобиль в Саханке: Один человек погиб, ещё двое пострадали. Фото: УНМ ДНР

В результате один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения; также контузило мирного жителя.

Документы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру ДНР. Народная милиция призвала представителей миссии ОБСЕ оказать содействие по предотвращению дальнейшей агрессии Украины в отношении жителей Донбасса.

Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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