В 59-й бригаде ВСУ украли 17 тонн дизтоплива

16 Март 2020 2020-03-16T17:53:20+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Очередные недостачи вооружения и снабжения выявлены в украинских вооруженных формированиях. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что военная комиссия незалежной недосчиталась дизельного топлива.

- В связи с масштабными хищениями военного имущества в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады командование «ООС» направило в бригаду комиссию для проверки службы горюче-смазочных материалов, - рассказывает официальный представитель НМ Республики Яков Осадчий. - В ходе работы комиссии выявлена недостача 17 тонн дизельного топлива.

В связи с крупными недостачами солдатам для выполнения боевых задач приходилось покупать топливо за свой счет.

- В настоящее время проводится разбирательство по данному факту, - говорит Осадчий. - Комиссией выявлена причастность командира бригады полковника Геннадия Шаповалова к продажам топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU