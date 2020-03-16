В 59-й бригаде ВСУ украли 17 тонн дизтоплива
Очередные недостачи вооружения и снабжения выявлены в украинских вооруженных формированиях. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что военная комиссия незалежной недосчиталась дизельного топлива.
- В связи с масштабными хищениями военного имущества в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады командование «ООС» направило в бригаду комиссию для проверки службы горюче-смазочных материалов, - рассказывает официальный представитель НМ Республики Яков Осадчий. - В ходе работы комиссии выявлена недостача 17 тонн дизельного топлива.
В связи с крупными недостачами солдатам для выполнения боевых задач приходилось покупать топливо за свой счет.
- В настоящее время проводится разбирательство по данному факту, - говорит Осадчий. - Комиссией выявлена причастность командира бригады полковника Геннадия Шаповалова к продажам топлива.
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ИСТОЧНИК KP.RU