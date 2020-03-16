2020-03-16T17:53:20+03:00
Политика

В 59-й бригаде ВСУ украли 17 тонн дизтоплива

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
К хищениям причастен комбриг ВСУ. Фото: warfiles.ruК хищениям причастен комбриг ВСУ. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Очередные недостачи вооружения и снабжения выявлены в украинских вооруженных формированиях. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что военная комиссия незалежной недосчиталась дизельного топлива.

- В связи с масштабными хищениями военного имущества в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады командование «ООС» направило в бригаду комиссию для проверки службы горюче-смазочных материалов, - рассказывает официальный представитель НМ Республики Яков Осадчий. - В ходе работы комиссии выявлена недостача 17 тонн дизельного топлива.

В связи с крупными недостачами солдатам для выполнения боевых задач приходилось покупать топливо за свой счет.

- В настоящее время проводится разбирательство по данному факту, - говорит Осадчий. - Комиссией выявлена причастность командира бригады полковника Геннадия Шаповалова к продажам топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: Большую проблему, чем коронавирус, представляет вирус гриппа H1N1

Минздрав разработал план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус 2020: Карантин в ДНР не объявлен, вести детей в школу или нет - решать будут родители
«В родную гавань!» Глава ДНР поздравил крымчан с воссоединением с Россией
Владимир Бидёвка: Главное, чтобы Крым протянул руку помощи
В 59-й бригаде ВСУ украли 17 тонн дизтоплива
В ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса
В Луганске за неделю ОРВИ заболели 1 400 человек
С начала года в ДНР 43 человека умерли от свиного гриппа
Киев закрыл пункт пропуска у Станицы Луганской из-за угрозы распространения коронавируса
В Донецке за неделю родилось 24 мальчика и 33 девочки
Украинские военные в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 16 марта будет облачно с прояснениями до 5 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 16 марта будет пасмурным, до - 3 градусов
Пасха в Донецке 2020: 23 и 24 апреля пройдёт конкурс хорового искусства «Пасхальные перезвоны»
Рекомендации штаба ДНР по коронавирусу: Жителям ДНР лучше воздержаться от пересечения границы с Украиной в ближайшие две недели
Как наступает весна в Донбассе в объективе фотографа из Енакиево Ильи Богатикова
В Ясиноватой и Донецке прошли парады для участников Великой Отечественной войны
В донецком приюте «ПИФ» провели сложнейшую операцию по спасению собаки
ВСУ обстреляли Безыменное на юге ДНР из ПТУРа
Украина вводит жесткие ограничения по пересечению блокпостов в Донбассе: кого коснется запрет на въезд
«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети
«Украли две бочки солярки, пистолеты и автоматы»: В ВСУ выявили очередные недостачи вооружения
ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском